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Мировое обозрение

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Новости СВО 18 сентября: ВС РФ взяли Розовку, наступают на Дружковку, ВСУ теряют позиции под Ореховым, Зеленский и Лавров едут в Нью-Йорк

Новости СВО 18 сентября: ВС РФ взяли Розовку, наступают на Дружковку, ВСУ теряют позиции под Ореховым, Зеленский и Лавров едут в Нью-Йорк

Российские войска продолжают выдавливать противника сразу на нескольких направлениях, и к 18 сентября наиболее заметные успехи достигнуты в Харьковской и Запорожской областях.

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