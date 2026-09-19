Страна и люди
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Страна и люди

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Ким Чен Ын на заводе БПЛА

Ким Чен Ын на заводе БПЛА

Товарищ Ким Чен Ын на заводе по производству беспилотников. Очевидно, что наштампуют их очень много, тем более, что Китай рядом и микроэлектронику оттуда прекрасно завозят в Северную Корею.

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