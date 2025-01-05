Снова заговорить Сталину поможет искусственный интеллект

Российские телекомпании начали использовать дипфейки в своей работе — новые технологии позволяют им создавать контент, который по зрелищности и информативности превосходит материалы ведущих мировых агентств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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