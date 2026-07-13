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Рейтинг WTA. Швентек выпала из топ-5, Мухова поднялась на шестую строчку, Носкова – на седьмую

Ига Швентек не защитила титул на «Уимблдоне» и выпала из топ-5. Чемпионка Линда Носкова поднялась на седьмую позицию, финалистка Каролина Мухова – на шестую.

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