BevShots: абстракция в бокале

Компания Bevshots совместно с Florida State University создала совместный проект, в рамках которого разнообразные алкогольные напитки и коктейли сфотографировали под микроскопом при 1000-кратном увеличении.
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