США підтримують ідею міжнародного розслідування геноциду в Україні Представник Держдепартаменту не став підтверджувати, що Вашингтон проводитиме власне розслідування можливого геноциду на території України Сполучені Штати в середу не стали обіцяти розпочати власне розслідування, щоб визначити, чи здійснювали російські військові геноцид в Україні, проте заявили, що підтримають міжнародні зусилля щодо притягнення Москви до відповідальності.