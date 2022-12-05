БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Польша собралась ловить на Украине помощников России

Польша собралась ловить на Украине помощников России

Для чего в Днепропетровскую область вошел польский спецназ под командованием НАТО? Андрей Захарченко Фото: ZumaTAСС Материал комментируют: Андрей Кошкин   Игорь Николайчук В последние дни ноября глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявлял, что в Варшаве уверены: Польша заслужила щедрую компенсацию за оказанную Киеву военную помощь и предоставление крова многочисленным украинским мигрантам, и в связи с этим президент Польши Анджей Дуда дал профильным службам указание оперативно подготовить официальное обоснование польских притязаний на Западную Украину.

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