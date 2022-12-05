Польша собралась ловить на Украине помощников России

Для чего в Днепропетровскую область вошел польский спецназ под командованием НАТО? Андрей Захарченко Фото: ZumaTAСС Материал комментируют: Андрей Кошкин Игорь Николайчук В последние дни ноября глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявлял, что в Варшаве уверены: Польша заслужила щедрую компенсацию за оказанную Киеву военную помощь и предоставление крова многочисленным украинским мигрантам, и в связи с этим президент Польши Анджей Дуда дал профильным службам указание оперативно подготовить официальное обоснование польских притязаний на Западную Украину.