Руководивший молодёжной политикой Якеменко заработал на этом «адское количество денег»

Внезапно напомнил о себе 53-летний Василий Якеменко, бывший глава отдела по связям с общественными организациями Управления внутренней политики АП РФ (2000), основатель и лидер молодёжных движений "Идущие вместе" и "Наши" (2000-13), соорганизатор ежегодного всероссийского молодёжного форума "Селигер" (2005-14), руководитель Государственного комитета Российской Федерации по делам молодёжи и Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь; 2007-12), кавалер ордена Почёта, ныне угнездившийся в Баварии, где купил за 16 млн евро старинный дом с мельницей и прудом общей площадью 50 га.