Солнце запустило крупнейший в 2025 году выброс масс — и точно в сторону Земли. Ожидаются очень мощные магнитные бури

Крупнейший в этом году выброс массы, направленный точно в сторону Земли, был зарегистрирован сегодня ночью на Солнце совокупностью космических средств слежения, о чем сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.
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