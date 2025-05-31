Солнце запустило крупнейший в 2025 году выброс масс — и точно в сторону Земли. Ожидаются очень мощные магнитные бури

Крупнейший в этом году выброс массы, направленный точно в сторону Земли, был зарегистрирован сегодня ночью на Солнце совокупностью космических средств слежения, о чем сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.