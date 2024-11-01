НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Лента новостей Крыма

155 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    у них глаза потухшие!!! это значит что они продали душу свою за фантики!!!Ну и дополняют на...
  • Александр
    гундяйкин испугался!!!!Патриарх Кирилл о...
  • Модест
    Мужика ей надо бодрого. А лучше двух. Голова быстро излечится, кровь в другие органы отольёт.Иван Мезюхо: Что ...

Какой сегодня праздник: 2 ноября

Какой сегодня праздник: 2 ноября

С руки российского политика Михаила Горбачёва в 2000 году и мировая общественность стала отмечать Всемирный день мужчин ежегодно в первую субботу ноября Кстати, данную инициативу бывшего президента СССР поддержали Венский магистрат, отделение ООН в Вене и ряд других международных организаций.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх