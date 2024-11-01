Какой сегодня праздник: 2 ноября

С руки российского политика Михаила Горбачёва в 2000 году и мировая общественность стала отмечать Всемирный день мужчин ежегодно в первую субботу ноября Кстати, данную инициативу бывшего президента СССР поддержали Венский магистрат, отделение ООН в Вене и ряд других международных организаций.