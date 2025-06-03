Reuters: в США расследуют помилование Байденом членов своей семьи

Министерство юстиции Соединенных Штатов проверит компетентность экс-президента Минюст Соединенных Штатов расследует помилование бывшим президентом США Джо Байденом членов своей семьи и заключенных, передает информационное агентство Reuters.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии