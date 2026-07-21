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Крымская газета

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От места упокоения до важной пешеходной артерии Симферополя: какие истории хранит улица Караимская

От места упокоения до важной пешеходной артерии Симферополя: какие истории хранит улица Караимская

Она начиналась как место упокоения, а стала одной из главных пешеходных артерий Симферополя. На улице Караимской в архитектуре зданий буквально замурованы фрагменты истории, а в центре её возвышается памятник архитектуры, переживший закрытие, перевоплощение в радиостудию и долгожданное возрождение.

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