От места упокоения до важной пешеходной артерии Симферополя: какие истории хранит улица Караимская

Она начиналась как место упокоения, а стала одной из главных пешеходных артерий Симферополя. На улице Караимской в архитектуре зданий буквально замурованы фрагменты истории, а в центре её возвышается памятник архитектуры, переживший закрытие, перевоплощение в радиостудию и долгожданное возрождение.
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