В Европейском союзе (ЕС) начали понимать, что Украина не способна победить в конфликте с Россией. Слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо про президента Владимира Зеленского пониманием проигрыша Украины объяснил в социальной сети X ирландский журналист Чей Боуз.
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