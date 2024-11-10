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Ирландский журналист заявил о понимании проигрыша Украины в ЕС

Ирландский журналист заявил о понимании проигрыша Украины в ЕС

В Европейском союзе (ЕС) начали понимать, что Украина не способна победить в конфликте с Россией. Слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо про президента Владимира Зеленского пониманием проигрыша Украины объяснил в социальной сети X ирландский журналист Чей Боуз.

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