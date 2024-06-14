Психиатр Рудов: жара провоцирует у людей агрессию и панические атаки

Жара влияет не только на физическое здоровье человека, но и сильно бьет по психике. В этот период обостряются психические расстройства, а здоровые люди начинают проявлять агрессию, сталкиваются с паническими атаками и совершают странные поступки, рассказал психиатр Виктор Рудов.
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