Психиатр Рудов: жара провоцирует у людей агрессию и панические атаки

Жара влияет не только на физическое здоровье человека, но и сильно бьет по психике. В этот период обостряются психические расстройства, а здоровые люди начинают проявлять агрессию, сталкиваются с паническими атаками и совершают странные поступки, рассказал психиатр Виктор Рудов.