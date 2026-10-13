Контрсанкции сыграли вдолгую.

Эксперты оценили последствия продовольственного эмбарго Рейтинговое агентство АКРА проанализировало влияние продовольственного эмбарго, действующего с 2014 года, на российский агропромышленный комплекс.
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