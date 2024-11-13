Состоялся релиз мобильного экшена MWT: Tank Battles про сражения на современной тех...

Состоялся релиз мобильного экшена MWT: Tank Battles про сражения на современной техникеСтудия Artstorm и компания Gaijin Entertainment объявляют о выходе нового военного онлайн-шутера MWT: Tank Battles на платформах iOS и Android.
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