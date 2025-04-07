Приговоры в резонансных делах, рассматриваемых НЦБК

Национальный антикоррупционный центр (CNA) сообщает о нескольких мероприятиях, проведенных на прошлой неделе в рамках борьбы с коррупцией и предотвращения её, а также о вынесенных приговорах по делам о высокоуровневой коррупции, расследуемым сотрудниками антикоррупционного бюро.