Приговоры в резонансных делах, рассматриваемых НЦБК

Национальный антикоррупционный центр (CNA) сообщает о нескольких мероприятиях, проведенных на прошлой неделе в рамках борьбы с коррупцией и предотвращения её, а также о вынесенных приговорах по делам о высокоуровневой коррупции, расследуемым сотрудниками антикоррупционного бюро.
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