‼️🇺🇦💥Вечером ударом разбит важный мост в Славянске, используемый для логистики ВСУ В результате прилёта сложился один пролет бетонного сооружения.
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‼️🇺🇦💥Вечером ударом разбит важный мост в Славянске, используемый для логистики ВСУ В результате прилёта сложился один пролет бетонного сооружения.
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