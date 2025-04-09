Экс-работника Росморречфлота задержали за получение свыше 8,5 млн рублей взятки

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Сотрудники ФСБ задержали бывшего начальника Управления транспортной безопасности Росморречфлота по подозрению в получении взятки на общую сумму более 8,5 млн рублей, сообщили в ЦОС ФСБ.
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