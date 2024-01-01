"Обсуждали патриотизм": участник СВО рассказал о разговоре с Путиным

kremlin.ru Командир второй бригады добровольческого корпуса "Ветераны" с позывным Морпех, который получил памятный значок от Владимира Путина, рассказал в интервью корреспонденту "Известий" Александру Сафиулину о диалоге с президентом.
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