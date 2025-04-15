Глава Евродипломатии Каллас перешла на угрозы. Отбитая русофобка поставила ультиматум не только странам Евросоюза, но и кандидатам, которые обсуждают вопросы вступления в ЕС, потребовав от них отказаться от поездок в нашу страну в дни празднования 80-летия Великой Победы.