Глава Евродипломатии Каллас перешла на угрозы. Отбитая русофобка поставила ультиматум не только странам Евросоюза, но и кандидатам, которые обсуждают вопросы вступления в ЕС, потребовав от них отказаться от поездок в нашу страну в дни празднования 80-летия Великой Победы.
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