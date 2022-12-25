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Зидан, Тухель, Почеттино и Бенитес – в числе кандидатов на пост тренера Бразилии

Стало известно, кто входит в число претендентов на пост тренера сборной Бразилии. По данным L’Équipe, кандидатами на должность, ставшую вакантной после ухода Тите, претендуют Зинедин Зидан, Маурисио Почеттино, Томас Тухель и Рафаэль Бенитес.

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