Зидан, Тухель, Почеттино и Бенитес – в числе кандидатов на пост тренера Бразилии

Стало известно, кто входит в число претендентов на пост тренера сборной Бразилии. По данным L’Équipe, кандидатами на должность, ставшую вакантной после ухода Тите, претендуют Зинедин Зидан, Маурисио Почеттино, Томас Тухель и Рафаэль Бенитес.
Стало известно, кто входит в число претендентов на пост тренера сборной Бразилии. По данным L’Équipe, кандидатами на должность, ставшую вакантной после ухода Тите, претендуют Зинедин Зидан, Маурисио Почеттино, Томас Тухель и Рафаэль Бенитес.
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