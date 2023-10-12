Новая теория ученых раскрывает, как в недрах Земли появились золото и платина

Группа ученых из Йельского университета и Юго-Западного научно-исследовательского института (SRI) представила новую теорию, объясняющую, как драгоценные металлы, включая золото и платину, попали в мантию Земли.
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