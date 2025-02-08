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«Барса» и Шченсны готовы продлить контракт еще на сезон. Решение примут весной, основываясь на выступлениях вратаря

Как сообщает Diario Sport, обе стороны открыты для продолжения сотрудничества еще на один сезон. Окончательное решение будет принято весной, решающим фактором станет выступление поляка до конца текущего сезона.

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