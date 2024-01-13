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Видео: Боец из Бурятии отогнал от опорного пункта 12 штурмовиков ВСУ

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало интервью с Героем России Иваном Калашниковым. Этот замкомзвода с позывным “Большой” стал известен в августе после неудачной атаки ВСУ на село Урожайное близ Донецка.

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