МИД России ввел санкции против 30 граждан Великобритании

Москва, 26 ноября /Синьхуа/ -- Министерство иностранных дел РФ во вторник объявило о введении персональных санкций в отношении 30 представителей политических кругов, военного блока и околовоенных структур, а также журналистов Великобритании.
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