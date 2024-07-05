"Мордой в грязь - и назад в аул": Новые кадры с мигрантами из Подмосковья выведут из себя даже самых спокойных. Русские требуют от полиции жёстких мер

ВЧ Владимир Черноморский А когда в Кремль уже заедут, видимо не за горами, смех да и только, власть потеряла контроль над ситуацией полностью, а предупреждали же, даже уже Бастрыкину не верят, это всё как обычно ципсошникы выдумывают, новый тренд оправдать безвластие в России, а чего от басурманов ждать то, не, не понимают, ну тогда кровью Россия зальется, Крокус то не научил ни чему. Скоро зверье депутатов будет ловить и вешать на столбах, не переживаем, они сами с этим согласны, не делают ничего для того, чтобы это остановить

Константин Самарин У кого-то ещё остаются сомнения, что все эти этнические банды крышуются на самом верху, и что их вседозволенность-это результат самых высоких покровителей из Госдумы и Кремля? Иначе, почему полицаи не торопились, и до сих пор не торопятся расследовать это дело. Явно боятся высокой бандитской крыши.