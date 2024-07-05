Коллаж ЦарьградаСегодня 77K прочитали Новые кадры с мигрантами из Подмосковья, где ваххабиты разъезжали на авто с пистолетами, выведут из себя даже самых спокойных и нейтрально настроенных граждан.
"Мордой в грязь - и назад в аул": Новые кадры с мигрантами из Подмосковья выведут из себя даже самых спокойных. Русские требуют от полиции жёстких мер
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВЧ
Владимир Черноморский
А когда в Кремль уже заедут, видимо не за горами, смех да и только, власть потеряла контроль над ситуацией полностью, а предупреждали же, даже уже Бастрыкину не верят, это всё как обычно ципсошникы выдумывают, новый тренд оправдать безвластие в России, а чего от басурманов ждать то, не, не понимают, ну тогда кровью Россия зальется, Крокус то не научил ни чему. Скоро зверье депутатов будет ловить и вешать на столбах, не переживаем, они сами с этим согласны, не делают ничего для того, чтобы это остановить
Ответить
2 час.
Константин Самарин
У кого-то ещё остаются сомнения, что все эти этнические банды крышуются на самом верху, и что их вседозволенность-это результат самых высоких покровителей из Госдумы и Кремля? Иначе, почему полицаи не торопились, и до сих пор не торопятся расследовать это дело. Явно боятся высокой бандитской крыши.
Ответить
1 час.
ВЧ
Владимир Черноморский
Ну а как еще, Путин своей собственной рукой подписывает указ о ввозе зверья, МФЦ работают по написанному, как Бастрыкин,Колокольцев может противостоять этому, сразу их запишут в желающих провести переворот, Пригожин, пример, а потом как оказалось, всё что говорил, новый министр всё это увидел и посадил. Складывается такое впечатления, что нашего президента ни кто не слышит и не видит, бабло рулит. Полная анархия
Ответить
1 час.
Свежие комментарии