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Украина - НАТО: три фона разочарования к саммиту хозяев в Вашингтоне

Украина - НАТО: три фона разочарования к саммиту хозяев в Вашингтоне

© AP / Mindaugas Kulbis Вчера 2,3K прочитали Одним из самых милосердных среди западных политиков, от которых зависят хотелки просроченного фюрера украинских неонацистов Владимира Зеленского, неожиданно оказался генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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