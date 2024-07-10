© AP / Mindaugas Kulbis Вчера 2,3K прочитали Одним из самых милосердных среди западных политиков, от которых зависят хотелки просроченного фюрера украинских неонацистов Владимира Зеленского, неожиданно оказался генсек НАТО Йенс Столтенберг.
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