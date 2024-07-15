Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Стреляли в Трампа, а «попали» в Байдена: как покушение изменит политический расклад в Америке

Стреляли в Трампа, а «попали» в Байдена: как покушение изменит политический расклад в Америке

Старший политический обозреватель и глава политического бюро POLITICO пишет о главной теме политической повестки в США – неудавшемся покушении на Дональда Трампа и его долгосрочном влиянии на ход предвыборной гонки в Штатах.

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