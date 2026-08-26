Кто узнал башню на фото? Не перестаем восхищаться территорией у омского Аграрного университета. Обратили внимание на эту округлую стену, похожую на средневековую башню.
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Кто узнал башню на фото? Не перестаем восхищаться территорией у омского Аграрного университета. Обратили внимание на эту округлую стену, похожую на средневековую башню.
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