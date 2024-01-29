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Свидомые жалуются на малость потерь среди мирного населения

Свидомые жалуются на малость потерь среди мирного населения

В рядах ВСУ хотят больше потерь среди гражданских украинцев, чтобы они поддерживали конфликт против РоссииОдна из ВСУшниц грустит, что в ходе конфликта с РФ погибло слишком мало мирных жителей на Украине.

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Комментарии
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O
OlegЫЧ
Скоро упоротые по своим начнут херачить
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15 час.
Natalija Osminina
Они еще и Киев додумаются затопить.
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12 час.
ИП
Игорь Петров
До последнего хохла!
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9 час.

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