Шведские учёные разработали высокоурожайные сорта пшеницы для засоленных почв

Исследователи из Гетеборгского университета вывели несколько новых сортов пшеницы, которые устойчивы к почвам с более высокой концентрацией солей – с зернами, которые значительно крупнее и прорастают почти в два раза чаще, чем исходный сорт.
Исследователи из Гетеборгского университета вывели несколько новых сортов пшеницы, которые устойчивы к почвам с более высокой концентрацией солей – с зернами, которые значительно крупнее и прорастают почти в два раза чаще, чем исходный сорт.
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