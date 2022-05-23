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Шведские учёные разработали высокоурожайные сорта пшеницы для засоленных почв

Шведские учёные разработали высокоурожайные сорта пшеницы для засоленных почв

Исследователи из Гетеборгского университета вывели несколько новых сортов пшеницы, которые устойчивы к почвам с более высокой концентрацией солей – с зернами, которые значительно крупнее и прорастают почти в два раза чаще, чем исходный сорт.

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