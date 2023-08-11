Темы дня

125 133 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Ребров
    "....но если само судейское сообщество не будет изгонять подобных тварей из судейских рядов...."  (с) Пчёлы против м...Генпрокуратура по...
  • Александр Лесков
    65  лет  бабке?  Жестковатое  мясо...  Акулец  в  мутной воде  не  разобралась.  Хоть  пришибли-то  рыбку-бандюганку,...Необъяснимо, но факт
  • Игорь Морозов
    т ыв сама гнида и провокатор, если мозгов нет то сиди и не вякай.  заступница" братьев" азиатских."Теперь дети мигр...

"Теперь дети мигрантов угрожают русским школьникам. Родители бьют тревогу". Громкий скандал в Ленинградской области

"Теперь дети мигрантов угрожают русским школьникам. Родители бьют тревогу". Громкий скандал в Ленинградской области

Михаил Дмитриев Миграционная ситуация в стране оставляет желать лучшего. Каждый день то и дело появляются новости об очередных скандалах, в центре которых оказываются приезжие из Средней Азии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
МП
Михаил Пантюхин
Ну что господа чиновники как вам такая ассимиляция!!!??? Вы обрадованы? &quot;Разруха не на улице, разруха в головах ...&quot; - профессор Преображенский (М. Булгаков &quot;Собачье сердце&quot;). Что нужно сделать, чтобы победить чиновничью разруху в головах!? Пора им крантик финансово-экономический закрыть и спросить, что они сделали для НАРОДА РОССИИ хорошего?
Ответить
1 час.
Elena Guseva
Надо бить не только тревогу, но и мигрантских детишек.
Ответить
35 мин.
Игорь Морозов
т ыв сама гнида и провокатор, если мозгов нет то сиди и не вякай.  заступница&quot; братьев&quot; азиатских.
Ответить
33 мин.

Картина дня

наверх