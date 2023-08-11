"Теперь дети мигрантов угрожают русским школьникам. Родители бьют тревогу". Громкий скандал в Ленинградской области
Михаил Дмитриев
Миграционная ситуация в стране оставляет желать лучшего. Каждый день то и дело появляются новости об очередных скандалах, в центре которых оказываются приезжие из Средней Азии.
Комментарии
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Ну что господа чиновники как вам такая ассимиляция!!!??? Вы обрадованы? "Разруха не на улице, разруха в головах ..." - профессор Преображенский (М. Булгаков "Собачье сердце"). Что нужно сделать, чтобы победить чиновничью разруху в головах!? Пора им крантик финансово-экономический закрыть и спросить, что они сделали для НАРОДА РОССИИ хорошего?
Надо бить не только тревогу, но и мигрантских детишек.
т ыв сама гнида и провокатор, если мозгов нет то сиди и не вякай. заступница" братьев" азиатских.
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