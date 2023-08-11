"Теперь дети мигрантов угрожают русским школьникам. Родители бьют тревогу". Громкий скандал в Ленинградской области

МП

Михаил Пантюхин

Ну что господа чиновники как вам такая ассимиляция!!!??? Вы обрадованы? "Разруха не на улице, разруха в головах ..." - профессор Преображенский (М. Булгаков "Собачье сердце"). Что нужно сделать, чтобы победить чиновничью разруху в головах!? Пора им крантик финансово-экономический закрыть и спросить, что они сделали для НАРОДА РОССИИ хорошего?