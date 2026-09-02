Михаил Боярский назвал Евгения Леонова уникальным явлением в искусстве

В эксклюзивном интервью народный артист РСФСР Михаил Боярский, среди прочего, рассказал aif.ru, какой спектакль народного артиста СССР Евгения Леонова он любил больше всего.
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