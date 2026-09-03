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Лето 2026 года во Франции стало самым жарким с начала наблюдений

Лето 2026 года во Франции стало самым жарким с начала наблюдений

Лето 2026 года стало во Франции самым жарким за всю историю метеонаблюдений, которые ведутся с 1900 года.

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