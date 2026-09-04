Общественная палата предложила создать службу автонянь в регионах

Владислав Гриб, заместитель секретаря Общественной палаты РФ, предложил создать службу автонянь для помощи многодетным семьям.
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