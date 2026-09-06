Токсичная пыль 9/11: выжившие в терактах массово проходят лечение от рака

Число подтверждённых случаев рака среди пострадавших от терактов 11 сентября достигло 57 044, причём впервые заболеваемость среди мирных граждан превысила показатели спасателей.
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