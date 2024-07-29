В Смольном отложили на поездки по ЗСД 23 млн на три года

Северную и южную часть Петербурга соединяет платная трасса — «Западный скоростной диаметр». Используя эту дорогу, можно сэкономить время и нервы, не стоять в пробках, поэтому трассу предпочитают использовать и должностные лица Петербурга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии