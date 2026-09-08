Овощи «борщевого набора» в России подорожали на 20–38% за год

Росту цен способствовали сокращение посевных площадей, увеличение издержек аграриев, высокие расходы на логистику из-за дефицита топлива и удорожание рабочей силы из-за ужесточения миграционной политики.
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