"Российская сторона не оставит без ответа"

ФОТО: PHOTOGID/SHUTTERSTOCK/IMAGO/HEIKKI SAUKKOMAA/GLOBALLLOOKPRES ВЛАДЛЕН ЧЕРТИНОВ "ПРОБЛЕМ НЕ БЫЛО – БУДУТ": НОВЫЙ ФИНСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ ПОЛУЧИЛ ОПЛЕУХУ ОТ ПУТИНА На выборах в Финляндии победил антироссийски настроенный кандидат от Национальной коалиционной партии, бывший премьер этой страны Александр Стубб.