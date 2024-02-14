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Позитив для оптимистов

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"Российская сторона не оставит без ответа"

"Российская сторона не оставит без ответа"

ФОТО: PHOTOGID/SHUTTERSTOCK/IMAGO/HEIKKI SAUKKOMAA/GLOBALLLOOKPRES ВЛАДЛЕН ЧЕРТИНОВ "ПРОБЛЕМ НЕ БЫЛО – БУДУТ": НОВЫЙ ФИНСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ ПОЛУЧИЛ ОПЛЕУХУ ОТ ПУТИНА На выборах в Финляндии победил антироссийски настроенный кандидат от Национальной коалиционной партии, бывший премьер этой страны Александр Стубб.

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