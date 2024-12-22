Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 843 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Якоби
    Ну да так мы любим свой народ пенсия на тысячу подняли. Зато Абхазия будем содержать за наши налоги и полезные ископа...1 : 0 в пользу Аб...
  • Добрый Кот
    Я думал в нашей стране только менты прогибаются перед черножопыми. Оказывается наше правительство тоже гнётся перед н...1 : 0 в пользу Аб...
  • Александр Александров
    Вот и не ворочайте мешки... Грамотный специалист сейчас всегда найдёт себе работу за хорошие деньги. Ну, а ежели не с...Почему в России н...

Украинцы получили от поляков бронетранспортёры и навесили на них флаги УПА

Украинцы получили от поляков бронетранспортёры и навесили на них флаги УПА

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выразил протест в связи с размещением на переданных Варшавой Киеву бронетранспортерах Rosomak флагов Украинской повстанческой армии (УПА, экстремистская организация, запрещена в РФ).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх