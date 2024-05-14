НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

134 подписчика

Бронни Джеймс реализовал 12 подряд 3-очковых на тренировке во время драфт-комбайна

Бронни Джеймс реализовал 12 подряд 3-очковых на тренировке во время драфт-комбайна

Во время открытой тренировки 19-летний баскетболист реализовал 12 подряд 3-очковых. Комиссия НБА по пригодности в понедельник выдала старшему сыну Леброна Джеймса медицинское разрешение участвовать в драфте и играть в лиге.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх