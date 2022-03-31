Декларации о доходах депутатов Госдумы будут опубликованы - спикер Госдумы Володин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале опроверг информацию о том, что сведения о доходах и имуществе депутатов в этом году публиковаться не будут и заверил, что все декларации будут опубликованы в установленный законом срок.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале опроверг информацию о том, что сведения о доходах и имуществе депутатов в этом году публиковаться не будут и заверил, что все декларации будут опубликованы в установленный законом срок.
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