Муж и дочь погибшей Елены Земляникиной высказались об инциденте с актрисой

17 мая в Москве состоялась церемония прощания с актрисой из фильма «Москва слезам не верит» Еленой Земляникиной-Крылатовой, которая погибла 14 мая в результате ДТП на пешеходном переходе, когда ее сбил17 мая в Москве состоялась церемония прощания с актрисой из фильма «Москва слезам не верит» Еленой Земляникиной-Крылатовой, которая погибла 14 мая в результате ДТП на пешеходном переходе, когда ее сбил мотоциклист.