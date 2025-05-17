Муж и дочь погибшей Елены Земляникиной высказались об инциденте с актрисой

17 мая в Москве состоялась церемония прощания с актрисой из фильма «Москва слезам не верит» Еленой Земляникиной-Крылатовой, которая погибла 14 мая в результате ДТП на пешеходном переходе, когда ее сбил17 мая в Москве состоялась церемония прощания с актрисой из фильма «Москва слезам не верит» Еленой Земляникиной-Крылатовой, которая погибла 14 мая в результате ДТП на пешеходном переходе, когда ее сбил мотоциклист.
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