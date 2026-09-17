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ИА Реалист

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Судьба БРИКС решается не в Индии, а в Бразилии

Судьба БРИКС решается не в Индии, а в Бразилии

МОСКВА (ИА Реалист). БРИКС 2026 в Нью-Дели завершился. И сейчас можно не только подвести основные итоги, но и рассказать о главной интриге саммита.

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