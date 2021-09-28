Итоговый состав сборной России, УЕФА не накажет клубы Суперлиги, победа ЦСКА, Медведева, Сотникова и Милохин в «Ледниковом периоде» и другие новости утра

Доброе утро! Сегодня стартуют матчи второго тура Лиги чемпионов, а значит, событий будет много. Соберем все вчерашние хайлайты в нашей традиционной ежедневной сводке – и вперед, скорее начинать очередной крутой день 🔥 1.