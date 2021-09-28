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Итоговый состав сборной России, УЕФА не накажет клубы Суперлиги, победа ЦСКА, Медведева, Сотникова и Милохин в «Ледниковом периоде» и другие новости утра

Итоговый состав сборной России, УЕФА не накажет клубы Суперлиги, победа ЦСКА, Медведева, Сотникова и Милохин в «Ледниковом периоде» и другие новости утра

Доброе утро! Сегодня стартуют матчи второго тура Лиги чемпионов, а значит, событий будет много. Соберем все вчерашние хайлайты в нашей традиционной ежедневной сводке – и вперед, скорее начинать очередной крутой день 🔥 1.

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кузнецов владимир
у меня два вопроса. первый - какое отношение к спорту имеет "Ледниковый период", и второй - каким образом профессиональный хоккей может повысить престиж военной службы
Лена Мисько
давно не смотрю "Ледниковый период", но первые два сезона смотрела точно, и помню, что приводили статистику о том, что передачи очень повысили интерес к фигурному катанию то есть популизация спорта )))
кузнецов владимир
некоторые и Форт Байярд спортом считают. просто домохозяйки думают что "Ледниковый период" и есть соревнование по фигурному катанию.
Лена Мисько
таких не встречала, к этой передаче относятся как шоу
кузнецов владимир
— Ваше любимое спортивное шоу? — Шоу не назову точно. Для меня и «Форт Боярд» был спортивной игрой. Это из интервью креативного директора канала "Матч ТВ" Натальи Билан в 2015 году.
Лена Мисько
ну она-то не домохозяйка, а цельный креативный директор канала "Матч ТВ" ;))
кузнецов владимир
пришла на Матч ТВ с канала "Домашний"
Лена Мисько
вот таких подробностей ее биографии не знала а в сущности, ну какая разница, кто как относится к этому шоу?, ущерба фигурному катанию от него уж точно нет
Лена Мисько
Володя, просьба! у меня жутко суматошный день впереди, а сейчас не увидела ни одной темы про второй тур ЛЧ, если у тебя будет время и желание - сделай пожалуйста тему, где мы будем обсуждать матчи второго тура, а? заранее спасибо :)
Лена Мисько
Изъятое у чиновников роскошное жильё предложили отдавать (https://rg.ru/2021/09/27/iziatoe-u-chinovnikov-roskoshnoe-zhile-mozhno-otdat-ocherednikam-lgotnikam.html) многодетным семьям, стоящим в очереди за квартирой Золотые унитазы будут у детей и ветеранов)
Лена Мисько
😔 В России новый "рекорд" по числу погибших от коронавируса за сутки с начала пандемии - скончались 852 человека
Лена Мисько
ФХР пока не подписала контракт с Жамновым🤦‍♂️ https://www.sports.ru/hockey/1101633304?utm_source=telegram&utm_medium=nhl
Лена Мисько
Состав молодежной сборной России на октябрьские матчи.
Лена Мисько
Если во основную сборную России от Спартака попал только Джикия, то в молодежную три спартаковца: Литвинов, Игнатов и Умяров. Руслан если продолжит играть на том же уровне, как и в последних 2 матчах в основе Спартака, может очень быстро и в основную попасть
Лена Мисько
❗️Не скажу, что прямо сильно расстроился из-за невызова в основную сборную. Просто понимаю, что сейчас я слабее тех, кто вызван. В принципе, согласен с главным тренером — (https://t.me/pervsport/3882) Максим Мухин (Sport24)
Алевтина Трофимова
Неплохая молдёжка у нас, на самом деле ' Если вратарей не считать, то только Никита Кармаев и Леон Классен не играют в РПЛ. Все остальные фамилии являются игроками основного состава в своих клубах. А некоторые вообще уже чуть ли не ключевыми фигурами в команде. ' А такие, как Мухин, Тюкавин уже успели и во взрослой сборной дебютировать. ' Думаю, очень скоро во взрослой сборной должен, как минимум, пометить территорию и Наиль Умяров.
Лена Мисько
Самая сильная сегодня фраза: Песков о новом тренере сборной по хоккею и в целом о ситуации в этом виде спорта: главное, чтобы не стало хуже, чем в футболе
Лена Мисько
Златан опять возвращается в сборную – его вызвали на октябрьские матчи квалификации к ЧМ-2022 ⚡️ Сегодня Ибра не сыграет в ЛЧ против «Атлетико», но к паузе на игры сборных, судя по всему, восстановится 💪 Вместе с ним в национальную команду приедут Кулушевски, Исак, Форсберг, а еще наш знакомый из «Краснодара» Классон 🤩 А пока Златан готовится к просмотру Лиги чемпионов – «Милан» сыграет с «Атлетико». Как россонери справятся без Ибры, узнаешь в 21:45 на Матч! Футбол 1 📺 https://goo.su/7XDA
Лена Мисько
🔥Официально: Италия и Аргентина проведут матч за Евро-Американский кубок в июне 2022. КОНМЕБОЛ и УЕФА договорились о создании нового трофея, обладателя которого определит матч между лучшими сборными конфедераций.
Лена Мисько
Ушел из жизни Роджер Хант — чемпион мира 1966 года и легенда «Ливерпуля». Хант забил в чемпионате Англии за «Ливерпуль» больше голов, чем любой другой игрок в истории клуба: ◉ 492 матча ◉ 285 голов ◎ 404 матча лиги ◎ 244 гола в лиге Только Иан Раш опережает его в абсолютном рейтинге по количеству забитых голов за клуб во всех турнирах
Лена Мисько
Федун предложил РФС прописать в контрактах игроков выплаты воспитавшим их тренерам – 1-3% от годового соглашения *** Владелец «Спартака» Леонид Федун выступил на заседании попечительского совета РФС, состоявшегося в середине сентября. Бизнесмен показал две таблицы: первая – стоимость игроков сборных, вторая – количество игроков до 18 лет и тренеров, зарегистрированных УЕФА. В обеих таблицах Россия занимает 20-е место. На основании этих данных Федун заявил, что Россия не может считаться большой футбольной страной, предположив, что одной из основных причин является именно нехватка игроков до 18 лет и тренеров. Федун предложил увеличить количество тренеров до 5-6 тысяч вместо нынешних 2738, а число молодых людей, профессионально занимающихся футболом, минимум до 50 тысяч (вместо нынешних 28 тысяч). Федун предложил не использовать для этого дополнительные государственные деньги и не налагать дополнительную социальную нагрузку на бизнес. Владелец московского клуба для реализации этой идеи предложил закрепить в контрактах футболистов солидарную выплату тренеру, воспитавшему игрока. Она должна составлять от 1 до 3 процентов от годового соглашения с клубом, сообщает «Спорт-Экспресс». Попечительский совет принял к сведению предложения Федуна
Лена Мисько
❗️ Президент РФС Александр Дюков 14 сентября заявил, что «стоимость ТВ-контракта на показ РПЛ будет зависеть от формата, который будет принят». ⠀* 📺 Однако убеждение, что так называемая голландская реформа повысит интерес к российскому футболу не доказано ничем, кроме красивых виртуальных цифр в нидерландской презентации. ⠀* 🔥 Есть явное доказательство обратного. По информации tele-sport.ru, РПЛ запросила у четырех потенциальных участников тендера в письменной форме информацию, насколько они готовы увеличить предложение в случае смены формата на голландский «Юпитер-16». ⠀* ⚡️ «Матч ТВ» известил о том, что готов повысить сумму в лучшем случае на 10 процентов. Три других участника подчеркнули, что не видят разницы, и введение «Юпитера-16» никак не отразится на оценке медиаправ. Таким образом, ни о каком многократном росте стоимости медиаконтракта благодаря голландской реформе речи и близко нет. ⠀** Другие инсайды о войне за показ РПЛ – в нашем тексте: https://bit.ly/3kNfhEV @telesportmedia
Максим Комаров
Наиль Умяров может сколько угодно метить территорию в Тушино. Если ему там за это уборщица метилку не оторвёт. Вот так, почитаешь Вечернюю Огунсанью, узнаешь много нового про поведенческие особенности Умяровых.

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