Мэрия Екатеринбурга сможет распоряжаться огромным участком на ВИЗ-пруду

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 октября, ФедералПресс. В Екатеринбурге большой земельный участок между Верх-Исетским прудом и железнодорожной станцией «Свердловск-Сортировочный» перейдет в муниципальную собственность из областной.
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