Давили на живот, кричали и не давали воды: югорчанка осталась без матки после родов

Рождение ребенка в ханты-мансийской больнице обернулось кошмаром наяву для молодой женщины. После тяжелых родов и потери трех литров крови врачи удалили роженице матку, теперь она больше никогда не сможет стать матерью.
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