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Полковник Ходаренок: ситуация в военном ведомстве Украины напоминает фильм "Чапаев"

Полковник Ходаренок: ситуация в военном ведомстве Украины напоминает фильм "Чапаев"

Верховная рада Украины отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко и весь ее кабмин. Особое внимание приковано к министру обороны Михаилу Федорову, чье увольнение связывают с конфликтом с главкомом ВСУ Александром Сырским.

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