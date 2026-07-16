Полковник Ходаренок: ситуация в военном ведомстве Украины напоминает фильм "Чапаев"

Верховная рада Украины отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко и весь ее кабмин. Особое внимание приковано к министру обороны Михаилу Федорову, чье увольнение связывают с конфликтом с главкомом ВСУ Александром Сырским.
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