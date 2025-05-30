Беспилотники ВСУ нанесли удар по жилым домам в Курской области: 7 пострадавших

Беспилотные аппараты ВСУ атаковали жилые дома в Рыльске Курской области, ранив семь человек. Инцидент прокомментировал Хинштейн, подчеркнувший серьезность обстановки и необходимость мер безопасности для защиты мирных жителей.
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